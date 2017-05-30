İHH'dan Suriye'ye Ramazan'da 30 milyon ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayı dolayısıyla Hatay, Kilis ve Suriye'nin muhtelif bölgelerindeki fırınlar ile savaş mağduru aileler için her gün 1 milyon ekmek üretiyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayı dolayısıyla Hatay, Kilis ve Suriye'nin muhtelif bölgelerindeki fırınlar ile savaş mağduru aileler için her gün 1 milyon ekmek üretiyor.

İdlib, Humus, Hama ve Halep kırsalları başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın kamplarda da dağıtılan ekmekler, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle zor günler yaşayan Suriye halkının önemli bir ihtiyacını gideriyor.

Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma sürecine giren İHH, bu ay içerisinde 30 milyon ekmek üreterek savaş mağduru Suriyelilere dağıtımını gerçekleştirecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, Suriyeli ailelere Ramazan bereketini ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hatay ve Kilis'te haftanın altı günü ekmek üretimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bunun yanında Suriye'de ücretsiz olarak işlettiğimiz veya un desteği sağladığımız fırınlarla da birlikte her gün üretilen 1 milyon ekmek Suriyeli ailelere dağıtılıyor. Ramazan ayı içerisinde birçok ihtiyaç malzemesini savaş mağduru insanlara ulaştırıyoruz. Lakin ekmek bunlar arasında büyük önem taşıyor. Bu nedenle Suriyeli ailelerin sofralarına en temel yaşam malzemesi olan ekmeği kendi damak tatlarına göre hazırlayıp ulaştırıyoruz" dedi.

Tosun, üretilen ekmeklerin savaş bölgesi dikkate alınarak paketlendiğini ve 1 hafta boyunca bozulmadan saklanabileceğini dile getirerek, mazlum Suriye halkına desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

(Ecevit Cemiloğlu / İHA)