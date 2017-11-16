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İHH'dan 100 bin katarakt ameliyatı
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İHH'dan 100 bin katarakt ameliyatı

İHH'dan 100 bin katarakt ameliyatı İHH'nın 2007 yılında Afrika’da başlattığı 'Katarakt Ameliyatları Projesi' kapsamında 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Afrika'da 100 bin Katarakt Projesi" tamamlandı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce başlatılan proje kapsamında 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Projenin, 25 Kasım'da İstanbul'da yapılacak olan lansman ile dünyaya açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siz Görürseniz Onlar da Görecek' sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2007 yılında Afrika'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017 yılı itibariyle tamamlandı. Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirildi ve on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesi sağlandı. Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulandı. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu. İHH 10 yıl içerisinde, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumların yanında Sudan ve Nijer Sağlık Bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kurumlarla da işbirliği yaparak projeyi tamamladı."

Proje kapsamında 250 liraya hastaların yeniden görmeye başladığı ifade edilen açıklamada, İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın da şu görüşlerine yer verildi:

"Hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Projede bizleri her daim destekleyen Türkiye halkına ben Afrikalılar adına özellikle teşekkür ediyorum."
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