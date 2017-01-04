04.01.2017 13:40 İHH Bilecik Şube Başkanı Yıldırım'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bilecik Şube Başkanı Şemsettin Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti. İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bilecik Şube Başkanı Şemsettin Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.



Bilecik'te Halep'e yarım kampanyaları hakkında Başkan Yağcı'ya bilgi veren Yıldırım, aynı zamanda başkanın görüş ve önerilerini de dinledi. Başkan Yağcı, gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "IHH Bilecik Şube Başkanımız Şemsettin Yıldırım ziyarette bulundular. Pazartesi günü ilimizden Halep'e göndereceğimiz yardımlar ile alakalı karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine böyle özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

