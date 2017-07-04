İhbara giden polis çocukluğuna döndü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Asheville kentinde ilginç bir olay yaşandı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Asheville kentinde ilginç bir olay yaşandı. Polisi arayan bir kişi, yola konulan branda üzerinde çocukların kayak yaptığını, durumun trafik akışını engellediğini söyledi. Şikayet üzerine bölgeye polis sevk edildi. Polis memuru, olay yerine vardığındaysa, durumun ihbardaki gibi olmadığını fark etti. Bunun üzerine eğlenceye kendisi de katıldı. Çocukların oldukça mutlu olduğu o anlarsa, amatör kameraya yansıdı.
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