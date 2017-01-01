01.01.2017 14:36 İhbar geldi, polis şüphelinin peşine düştü

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Beşiktaş Kuruçeşme'ye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor. İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Beşiktaş Kuruçeşme'ye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.



