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İhaleye fesat operasyonu: 19 gözaltı
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İhaleye fesat operasyonu: 19 gözaltı

Çorum'da ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlileri ve esnafların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlileri ve esnafların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından icra yoluyla satışı yapılan taşınır taşınmaz malların ihale sürecinde, bir kısım icra personelinin katılımı, harici anlaşma ve ihaleye girmek isteyen diğer vatandaşların da engellenmesi suretiyle, satışa çıkarılan malların değerinin altında satılmasının sağlanarak haksız kazanç elde edildiği iddiaları ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında kamu çalışanları ve esnafların bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı açıklama da, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu maksatla kurulmuş örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak suçlarından toplam 22 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş olup, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şüphelinin de yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Basın ve kamuoyuna duyurulur" dedi.

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