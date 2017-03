İHA'ya ödül yağdı

15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminin haberlerini yapan gazetecilere plaket takdim edilen gecede, İhlas Haber Ajansı'na adeta ödül yağdı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin ve Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde "15 Temmuz Kalkışma" isimli kitabın yazarlarına ve 15 Temmuz'da görev yapan basın mensuplarına Grand Pera'da düzenlenen tören ile plaketleri verildi. Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eyüp Belediye Başkanı Remzı Aydın, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İhlas Haber Ajansı Görüntülü Haberler Müdürü Esra Yargıcı Şimşek, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel basın kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 15 Temmuz da çekilen görüntülerden hazırladığı video ile başlayan gece saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Ardından protokol konuşmaları yapılıp "15 Temmuz Kalkışma" isimli kitabı yazarlarına ve 15 Temmuzda görev yapan basın mensuplarına plaket takdiminde bulunuldu. Gecede en çok ödülü ise, 15 Temmuz gecesi yaptığı başarılı haberlerle o gece yaşananları an be an görüntüleyen İhlas Haber Ajansı çalışanları layık görüldü.



"SEPETİ TAŞINMAZ HALE GETİRMEKTENSE AYRI AYIR DAVALAR AÇILDI"

15 Temmuz darbe teşebbüsünde görev alan hainlerin yargılandıklarına dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş , "15 Temmuz akşamı Türk Medyası tarihi bir fonksiyon icra etti. Büyük bir demokrasi nöbeti tuttu. Bütün dünya medyasına örnek olacak bir tavır sergiledi. Bu millet artık hiçbir şekilde anti demokratik yollar ile hizaya getirilemez diz çöktürülemez. Bu millete istemediği hiçbir şey yaptırılamaz. Bu çetenin mensupları farklı mahkemeler de farklı dosyalar açılarak hesap verecekler. Böyle büyük bir dava da hepsini bir sepetin içine koyup sepeti taşınmaz hale getirmektense ayrı ayır davalar açıldı, küçük davalar açıldı. Ümit ediyoruz ki bu davaların hepsi en kısa süre içerisinde bitirilir" dedi.



"DERDİMİZ BÜYÜK, DÜŞMANIMIZ ÇOK"

Basın mensuplarının canları bahasına dünya kamuoyuna geçekleri gösterdiklerinin altını çizen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Milletimizi meydanlara davet ederek büyük direnişi başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımızın ve tüm devlet adamlarımızın sayesindedir. Derdimiz büyük, düşmanımız çok cennet vatanımıza kast ediyorlar. Birliğimize dirliğimize saldırıyorlar" şeklinde ifadeler kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)