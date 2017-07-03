İHA'lar tespit etti, savaş uçakları vurdu

Muş, Bingöl ve Diyarbakır sınırlarında yer alan Şenyayla bölgesindeki terörist hedefleri jetlerle vuruldu.

Muş, Bingöl ve Diyarbakır sınırlarında yer alan Şenyayla bölgesindeki terörist hedefleri jetlerle vuruldu.

Alınan bilgilere göre, insansız hava araçlarıyla giriş çıkışın yasak olduğu Şenyayla bölgesinde hareketlilik tespit edilmesinin ardından Diyarbakır'dan jetler havalandı. Teröristlerin olabileceği muhtemel bölgeler jetler tarafından vurulurken, bölgede hava destekli operasyonun başlatıldığı öğrenildi.

(Nejdet Armağan / İHA)