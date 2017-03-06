İHA'dan şemsiyeyle kaçmak isterken F-16'ya yakalandılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda insansız hava aracına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda insansız hava aracına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. 7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla devam eden operasyona bugün F-16 savaş uçakları da destek verdi. Bölgede, insansız hava araçlarına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 teröristi tespit eden savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Bombardımanda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.
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