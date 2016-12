25.12.2016 18:26 Igor Tudor: 'Her iki maçta bir penaltı veriliyor aleyhimize'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, 'Her iki maçta bir penaltı veriliyor aleyhimize' dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, "Söyleyecek bir şey yok. Bir kişi eksik oynamamıza rağmen iyi pozisyonlar yakaladık. Türkiye Süper Lig'de her iki maçta bir penaltı veriliyor aleyhimizde. 4 tane kırmızı kart. Ben artık yoruldum. Bir kişi geliyor ve maçın kaderini tayin ediyor. Biz bir hafta boyunca bu şeyleri görmek için mi buralara geliyoruz" dedi.