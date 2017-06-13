İğne oyası takıya dönüştü

Eskiden sadece yazma ve havlu kenarlarında kullanılan iğne oyası şekil değiştirerek, Eskişehirli bir kadın girişimcinin elinde özel aksesuarlara ve takılara dönüştü.

Eskiden sadece yazma ve havlu kenarlarında kullanılan iğne oyası şekil değiştirerek, Eskişehirli bir kadın girişimcinin elinde özel aksesuarlara ve takılara dönüştü.

El emeği göz nuru iğne oyaları artık unutulmaya başlamıştı, Eskişehir'de bir kadın girişimci iğne oyalarını günümüz koşullarına göre değerlendirerek farklı bir şekle büründürdü. Zerrin Taşdelen, internette gördüğü iğne oyalarını, farklı bir tarzda değerlendirerek fularlara, bilekliklere, yüzüklere ve kolyelere işledi.

Zerrin Taşdelen, iğne oyasından fular tarzında takılar ve kolyeler yaptığını söyledi. Eskiden yazma kenarlarında, havlularda kullanılan iğne oylarını değerlendirip kolyeler yaptığını belirten Taşdelen, "Bu işi 2 seneden beri yapıyorum. Bu tarz takıları internette gördüm ve halka göstermek istedim. Son zamanlarda çok tutulan bir model, kadınlar için çok şık, kullanışlı" dedi.



"OTANTİK TARZDA OLDUĞU İÇİN KADINLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Önceleri daha çok yazma kenarlarında kullanılan, günümüzde de sadece çeyiz sandıkları içinde kalan iğne oyalarını değişik takılar yaparak kullanmaya başladığını dile getiren Zerrin Taşdelen, "Eskiden iğne oyları yazmalarda, havlu kenarları ve çarşaflarda kullanılırdı, günümüzde artık daha modern, kullanışlı ve gösterişli takılar haline geldi. Otantik tarzda yapılan takılara ilgi oldukça iyi. Farklı şekle bürünen iğne oyaları, turistlerin dikkatini çekiyor ve geçmişe karşı bir ilgi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



"BİR TAKI 2 GÜNDE YAPILABİLİYOR"

Bir gün yapımın bir gün de montelemenin sürdüğünü anlatan Taşdelen, "Sipariş erken istendiğinde el işçiliği olduğu için en fazla 1 buçuk günde tamamlanabiliyor. Bunları Odunpazarı El Sanatları Kadın Pazarında ve Hanımeli Sokağında satışa sunuyorum. Eskiden her genç kızın çeyizinde mutlaka iğne oyası olurdu. Günümüzde iğne oyaları unutulmaya başladı. Genç kızların çoğu bilmiyor bu tür el emeklerini, ben de günümüz şartlarına uygun bir şekilde değerlendirerek bu geleneksel ürünü sürdürmeye çalışıyorum. Şimdi bunlar daha şık ve eski zamanlardan kültürümüzü yansıtan bir ürün olduğu için kadınların dikkatini çekiyor. Günümüzde daha çok hazır ürünler olduğu için de kadınlar el yapımı işçiliği olan sanatları daha çok beğeniyorlar. İlerde bir iş yeri açarak bunu daha da geliştirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Mustafa Köken/İHA)