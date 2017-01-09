09.01.2017 11:57 İGM Başkanı Salih Sel 2016 yılını değerlendirdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, 2016 yılının yaklaşık 140 milyon TL olan bütçesinin 100 milyon TL kadar olan tutarı ile yatırım yapıldığını belirterek, 'En çok yatırım tüzel kişilikleri kapanan beldelere yapıldı. 45,5 milyon TL'ye yakın olan borçlarının yarısından fazlası ödenirken üstüne birde o beldelere yaklaşık 60 milyon TL'lik yatırım yapıldı' dedi. Afyonkarahisar İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, 2016 yılının yaklaşık 140 milyon TL olan bütçesinin 100 milyon TL kadar olan tutarı ile yatırım yapıldığını belirterek, "En çok yatırım tüzel kişilikleri kapanan beldelere yapıldı. 45,5 milyon TL'ye yakın olan borçlarının yarısından fazlası ödenirken üstüne birde o beldelere yaklaşık 60 milyon TL'lik yatırım yapıldı" dedi.



Başkan Sel, beraberinde İGM Başkan Vekilleri Selçuk Çirkin, Ömer Dayı ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile düzenlediği basın toplantısında İGM'nin 2016 yılı çalışmalarını değerlendirdi. İGM üyelerinin geçmiş yıllarda olduğu gibi2016 yılında da örnek olacak bir şekilde uyumlu çalıştığını ifade eden Başkan Sel, bu uyumun yatırımların doğru yapılmasına da büyük faydasının olduğunu kaydetti. Mümkün olduğunca ayağı yere basan sağlam bütçeler yaptıklarını hatırlatan Başkan Sel, 2016 yılında özellikle yol yapımı konusunda İl Özel İdaresi'nin büyük bir başarı yakaladığını dile getirerek, "Ödeneklerimizin yüzde 70'i yatırımlara gidiyor. Yatırımlarımızı yaparken elimizden geldiği kadar hata yapmamaya gayret ettik. Daha önce yaptığımız hizmetlerin 2017 yılında da daha fazla devam edecektir. 2016 yılında 465 kilometre (km) asfalt yol yaptık. 16 adet köprü yaptık, 40 km stabilize yok. 4 bin adet trafik işaret levhası monte ettik. Köylerimizde ve kapanan beldelere 500 bin metrekare parke taşı döşedik. Afyon için merkez köy yollarına 61,5 km asfalt yaptık.



Biz göreve başladığımız 2009 yılında 5 milyon TL'lik parke taşı döşeme çalışması ile başladık. 2009 yılından bugüne kadar 50 milyon TL'lik parke taşı döşeme çalışması yaptık" diye konuştu.



"45 km'lik içme suyu ishale hattı yapıldı"



İçme suyu ve kanalizasyon konusunda büyük yatırım atağı yaptıklarını vurgulayan Başkan Sel, özellikle tüzel kişilikleri kaldırılan beldelerde var olan al yapı sorununun neredeyse tamamının çözüldüğünü söyledi. Başkan Sel içme suyu ve kanalizasyon yapım çalışması ile ilgili açıklamasına şöyle devam etti:



"45 km'lik içme suyu ishale hattı yapmışız. Kapanan beldelerde en çok kanalizasyon ve su konusunda büyük sorunlar yaşadık ama onun büyük bir bölümünü istisnasız çözdük. 40 köy 165 bin metre kanalizasyon. Nüfusa göre bazı köylerde ferdi fosseptik yapıyoruz. Bunun yanında köylerde çok sayıda içme suyu sondaj çalışması yapıldı. Toplamda içme suyu ev sondajlar için 5,2 milyon TL, kanalizasyon için 7,5 milyon TL, sulama için yaklaşık 2 milyon TL toplamda ise yaklaşık 15 milyon TL'lik yatırım yapıldı."



"Okulların yapımı için yaklaşık 14 milyon TL harcandı"



İGM'nin eğitim yatırımlarına da 2016 yılında gereken hassasiyeti gösterdiğini aktaran Başkan Sel, "Son yaptığımız değerlendirmelerde derslik başına düşen öğrenci sayısı şu an 20 öğrenci, bu bazı yerlerde 20 kişinin de ve altında. 2016 yılında okulların tamir, bakım ve onarımına 10 milyon TL harcandı. Okul yapımı için ise yaklaşık 14 milyon TL harcandı. Yaklaşık 8 milyon TL'lik öğrenci yurdu yaptık, 5 yıldızlı otel kalitesinde" dedi.



2014 yılından sora alt yapı sorunu çözülen köylerde park, fırın gibi sosyal donatılar yaptıklarını da hatırlatan Başkan Sel, "Köylerimize 16 düğün salonu yapılmış, 44 adet halı saha, çocuk oyun parkları zaten bütün köylerimizde vardı, nüfusu bine yakın olan köylere oyun grupları kurduk. 21 adet pazaryeri yaptık" şeklinde konuştu.



"Kapanan beldelerimizin yaklaşık borcu 45,5 milyon liraydı"



Tüzel kişilikleri kapandıktan sonra büyük tartışmalara neden olan beldelere 2016 yılında yaklaşık 60 milyon TL'lik yatırım yapıldığını anımsatan Başkan Sel, bu beldelerin ayrıca yaklaşık 45,5 milyon TL olan borçlarının da yarısından fazlasının ödendiğini belirtti. Başkan Sel konuşmasında, "Kapanan beldelerde personel olarak İl Özel İdaresine 26 personel alındı, diğerleri ise farklı kurumlara gönderildi. Bu kapanan beldelerimizin yaklaşık borcu 45,5 milyon liraydı ve biz bu borcun yarısından fazlasını ödedik. Kapanan beldelerde 60 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Bunun yanında özellikle bu beldelerde sürekli dile getirilen hizmet konusunu da en iyi şekilde yerine getirdik. Özellikle o beldelerde yaşayan insanlar biz zamanlar hizmet konusunda endişeliyken şimdi bize hizmetlerden dolayı 'Allah razı olsun' diyorlar. Bu beldelerde birlikte İl Özle İdaresine bağlı bütün yerlerde çöp toplama konusunda gerekli hassasiyet gösteriliyor. 26 çöp toplama kamyonu ile 483 köyümüzün çöplerini topluyoruz" ifadelerine yer verdi.

