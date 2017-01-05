05.01.2017 14:58 Iğdır'da itfaiye ekipleri tehlike saçan buz sarkıtlarını temizledi

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince kırıldı. Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince kırıldı.



Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerine ait çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında ev ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir faciaya neden olmaması amacıyla çalışma başlattı. Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılar ile buzları kırdı. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüyen vatandaşların, yüksek binaların saçaklarında oluşan uzun buz sarkıtlarının olduğu alanlarda geçerken dikkatli olunması yönünde uyardı. İmkanları dahilinde buz sarkıtlarını kırmaya devam edeceklerini belirten ekipler, vatandaşlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

