Iğdır'da fuhuş operasyonu: 30 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ve insan ticareti konusuyla ilgili yapılan operasyon kapsamında, 9 şüpheli şahıs ile birlikte fuhuş yaptırılan 21 yabancı uyruklu bayan olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Iğdır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.
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