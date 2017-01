Iğdır'da 'Anne Oteli' hizmeti

Iğdır Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören bebekler, 'Anne Oteli' sayesinde anne sütünden mahrum kalmıyor.

Iğdır Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören bebekler, 'Anne Oteli' sayesinde anne sütünden mahrum kalmıyor.

Iğdır Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan 'Anne Oteli', yeni doğum yapan annelere ev konforunda hizmet veriyor. Hiçbir ücret alınmadan verilen hizmet sayesinde, tedavi gören bebeklerle anneleri arasındaki duygusal bağın da güçlendirilmesi sağlanıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nevruz Erez, özellikle taşradan gelen, ulaşımı zor olan yerlerde yaşayan ve doğumu yaklaşmış gebelerin bu hizmetten faydalandığını belirtti.

Başhekim Erez, "Bir yıla yakındır bu hizmeti vermekteyiz. Hastanede bulunan anne otelimiz üç odalı ve her odada ise iki yatak bulunuyor. Anne oteli sayesinde anneler artık bebekleri ile aynı çatı altında hiçbir endişe taşımadan kalabiliyor. Özellikle yenidoğan ve yoğun bakım servisinde olan bebeklere süt vermesi ve diğer ihtiyaçlarını karşılaması için annelerimizi burada ağırlıyoruz. Bu odalar annelerin bütün ihtiyaçlarını giderebileceği şekilde düzenlenmiştir. Taşra veya köylerden gelen hastalarımıza bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Otel sorumlusu hemşire Betül Bağrul ise, yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin annelerini misafir ettiklerini dile getirdi. Bağrul, "Bebeklerin beslenme saatlerinde annelerimizi arayarak yenidoğan yoğun bakım servisine gelmelerini, bebeklerini beslemeleri ve bakımlarına katılmalarını sağlıyoruz. Annelerimiz burada kaldıkları süre zarfı boyunca yemek, sıcak su ve temizlik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Önceliğimiz anne sütüdür. Özellikle bebeklerin anne sütü almasına yardımcı olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Doğum yapan ve otelde kalan Melek Abur isimli kadın ise, hastanenin vermiş olduğu hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Abur, "Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun. Ben de yeni doğum yaptım ve bebeğim şu an yoğun bakımda. Bu anne oteli olmasaydı bizim için çok zor olacaktı. Her gün eve gidip gelmek zorunda kalacaktık. Şu an ben anne otelinde yatıyorum, bebeğim ise yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalıyor. Bana ihtiyaç duyulduğu zaman yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olan bebeğimin yanına giderek ihtiyaçlarını karşılıyorum" şeklinde konuştu.0

(Ercan Tunç/İHA)