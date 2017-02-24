İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı

İGDAŞ İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle korbonmoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
İGDAŞ İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle korbonmoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. İGDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunuz. Bacalarınız çekişini kontrol ettiriniz" denildi.
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