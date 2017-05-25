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'İftardan sonra 30 dakika yürüyün'
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'İftardan sonra 30 dakika yürüyün'

Diyetisyen İrem Yıldıran, 'İftardan sonra hafif egzersizler ya da 30 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır' dedi.

Diyetisyen İrem Yıldıran, "İftardan sonra hafif egzersizler ya da 30 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır" dedi.
Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Diyetisyen İrem Yıldıran, sahurun Ramazan ayında en önemli öğün olduğunu belirterek, "Sahur, Ramazan'da en önemli öğünümüzdür. Ramazan ayı boyunca mutlaka sahura kalkılmalı, sahurda da yağlı, tuzlu ve sizi susatacak besinler yerine kahvaltılık tüketiminin ardından süt ve meyve gibi hafif bir öğün tercih edilmelidir" dedi.
Sahurda tüketilen yumurtanın oruç tutan birisini gün boyu tok tuttuğuna dikkat çeken Diyetisyen Yıldıran, "Kaliteli protein kaynağı olan yumurta; protein ve kaliteli yağ içeriği sayesinde Ramazan'da da dengeli beslenmeye destek oluyor. Oruçla birlikte öğün sayısının azalmasıyla tüm gün aç kalan vücudun daha uzun süre tok kalması ve daha enerjik olması için sahur sofralarınızdan 1 yumurtayı eksik etmeyin" diye konuştu.
Tatlı seçimine ve saatine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen Yıldıran, "Orucunuzu açtınız, yemeğinizi yediniz. Hemen arkasından meyve ya da tatlı yemeyin. Bırakın mideniz yediğiniz besinleri sindirirken biraz dinlensin. Aradan en az 1-1,5 saatin geçmesini bekleyin. Az şekerli, hafif sütlü tatlılar tercihiniz olsun" şeklinde konuştu.
İftarın iki bölümde tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Yıldıran, "Ramazan Ayı'nda en önemli nokta uzun süre açlık ve uzun süreli açlığın üzerine yapılan ilk öğün yani iftar. Su ile orucunuzu açtıktan sonra 1 hurma tüketimi posa içeriği yüksek bir karbonhidrat olmasından kaynaklı iyi bir tercihtir. Ardından 1 kase çorba 1 dilim tam buğday ekmeği ve salata ile mideyi yaklaşık 25-30 dakika dinlenme sürecine çekin. Bu sayede hem hazmı kolaylaştırmış hem de hızlı bir şekilde tüketmediğiniz için beyninize tokluk sinyallerinin iletilmesine yardımcı olursunuz. Ana yemek kısmına geçildiğinde; mevsim sebzeleriyle zeytinyağlı hafif yemekler ve yanında et, tavuk, balık, kurubaklagil gibi protein grubu besinler olmalı. Gün boyu uzun süre sağlıklı bir şekilde kalabilmeniz açısından protein ağırlıklı besinlere mutlaka iftar sofrasında yer vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Yeterince suyunda tüketilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Yıldıran, şöyle konuştu: "Oruç tutarken metabolizmanın su ihtiyacının değişmediği, azalmadığı ve hatta sıcaklara bağlı olarak giderek arttığı unutulmamalıdır. Bu rakamı sağlayabilmek için muhakkak sahura kalkılmalı ve iftarla birlikte sahura kadar geçen sürede planlanacak ara öğünlerde su tüketimi de zamana yayılmalıdır. Ramazan'da tüketilmesi gereken su miktarı ortalama 2-2,5 litredir"
İftardan sonra 30 dakikalık bir yürüyüşün metabolizmayı tekrar harekete geçireceğine dikkati çeken Diyetisyen Yıldıran, şunları kaydetti: "Öğün sayısının azalmasıyla yavaşlayan metabolizmayı tekrar harekete geçirmek için; iftardan sonra hafif egzersizler ya da 30 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır"
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

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