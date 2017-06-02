İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Taşköprü İlçesine bağlı Celep köyünde bir süredir aralarında husumet bulunan mevcut muhtar Hasan D. (59) ile eski muhtar İsmail Öz köy meydanında tartışmaya başladı. İftar saatinde başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan eski muhtar İsmail Öz olay yerinde, oğlu Cemal Öz (35) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mevcut muhtar Hasan D. ve olaya karışan Mehmet B. (52), Sedat B. (24), Cemal Öz de (79) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Kastamonu'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Akif Doğan - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)