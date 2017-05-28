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İftar dönüşü kaza: 7 yaralı
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İftar dönüşü kaza: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iftar dönüşü kontrolden çıkan minibüs takla attı, 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iftar dönüşü kontrolden çıkan minibüs takla attı, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden Duman, Sarı, Beler ve Sedef ailelerinden içinde bulunduğu minibüs, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyündeki geleneksel köy iftarına katıldılar. İftarın ardından Bursa'nın Yıldırım ilçesine gitmek üzere yola çıkan 15 kişinin bulunduğu sürücü 41 yaşındaki Fahrettin Duman yönetimindeki 16 CCS 93 plakalı minibüs İnegöl ilçesi Kaplan petrol mevkiinde kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs yoldan çıkarak taklalar atıp ters döndü.
Ters dönen minibüste sürücü Fahrettin Duman (41) ile yolcular Sevinç Duman (42), Alpay Duman (18), Eda Sarı (25), Tanju Sedef (29), Selma Beler (57) ve 10 yaşındaki Ömer Duman yaralandı.
Minibüsten kendi imkanları ile çıkan yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonucu hurdaya dönen minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.
(Salih Bakıcı / İHA)

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