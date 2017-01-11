İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.
İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.
BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;
11.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
11.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
11.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;
11-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
11-01-2017 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11-01-2017 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
11-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
11-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
11-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
11-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
11-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
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