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İDO ve BUDO'nun Bazı Seferleri İptal
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İDO ve BUDO'nun Bazı Seferleri İptal

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)' nun bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)' nun bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)' nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot, 07:10 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü, 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü, 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 13:00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü, 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü, 15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü, 18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribotu, 18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
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