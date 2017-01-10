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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO'NUN RESMİ SAYFASINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE İPTAL EDİLEN SEFERLER ŞU ŞEKİLDE;
10.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
10.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.01.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.01.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'NUN RESMİ SAYFASINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE İPTAL EDİLEN SEFERLER ŞU ŞEKİLDE;
10-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
10-01-2017 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
10-01-2017 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
10-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10-01-2017 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
10-01-2017 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
10-01-2017 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
10-01-2017 09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10-01-2017 09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
10-01-2017 11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10-01-2017 11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 12:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
10-01-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
(Samet Doğru / İHA)
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