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İDO, o karada karşı dava açtı
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İDO, o karada karşı dava açtı

İDO, kamyonların Sirkeci-Harem ve Çubuklu-İstinye araba vapuru hatlarını kullanım izinlerinin kaldırması hakkında alınan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için dava açtı.

İDO, kamyonların Sirkeci-Harem ve Çubuklu-İstinye araba vapuru hatlarını kullanım izinlerinin kaldırması hakkında alınan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için dava açtı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı tarafından alınan "N2 ve N3 sınıfı kamyonet ve kamyon gibi araçların, trafik sıkışıklığına neden oldukları gerekçesiyle, Sirkeci-Harem ve Çubuklu-İstinye araba vapuru hatlarının kullanım izinlerini kaldırması" konusundaki kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı.
İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvuran İDO, dava konusu olarak "UKOME'nin kamu yararı gözetilmeden aldığı bu karar ile trafiğin çözümüne katkı sağlanmamış, küçük esnafın maliyetlerini artırmış, hukuk işletilmemiş ve ulaşım hakkı engellenmiştir. İDO'nun özelleştirilmesinden gelen hakları dikkate alınmamış ve ticari faaliyeti engellenmiştir" gerekçelerini gösterdi.
Böylelikle Sirkeci-Harem hattından yıllardır geçen araçların bu hattı kullanmaması için yapılan kısıtlamanın kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği, İDO'nun dava dilekçesinde, özetle şöyle denildi:
"Bu karar İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmaya değil artırmaya yöneliktir.
UKOME'nin verdiği izinle Sirkeci ve Harem bölgesine ve iskelenin önüne kadar gelebilen, buralarda durabilen, yük indirebilen ve yükleyebilen Güzergah İzin Belgesine sahip araçların adeta buradan feribota binmesi yasaklanmakta, bu araçlar yeniden İstanbul trafiğine sokularak, çevre yolları üzerinden 150 km den fazla yol yaparak gidecekleri yere ulaşmaları istenmektedir.
Bu kararla sadece İDO ve feribotla karşıya geçmek isteyen araç sahipleri mağdur edilmektedir.
Bu karar İstanbul Ticaretine, küçük esnaf ve tüccara çok ciddi darbe vuracak, tüketici fiyatlarını aynı oranda etkileyecek, şehir trafiğini ve yoğunluğunu artıracaktır."

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