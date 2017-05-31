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İdo iddialı konuştu: Yılın hiti bu
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İdo iddialı konuştu: Yılın hiti bu

Ünlü şarkıcı İdo, söz ve müziği Derya Uluğ ile Asil Gök imzalı yeni şarkısı 'Ya da Boşver'i kliplendirdi ve iddialı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı İdo, söz ve müziği Derya Uluğ ile Asil Gök imzalı yeni şarkısı 'Ya da Boşver'i kliplendirdi ve iddialı açıklamalarda bulundu.
İdo; söz ve müziği Derya Uluğ ile Asil Gök'e, düzenlemesi ise Erdem Kınay' a ait 'Ya da Boşver'e klip çekti. Şarkıyla ilgili konuşan İdo, "Herkes 'yazın hitini ben çıkardım' diye açıklama yapıyor. Aslında bilmiyorlar, yılın hitini ben yakaladım" dedi.
İdo "Babam yeni albüm öncesi hiçbir zaman yaz kış diye şarkıları ayırmazdı. 'Ömürlük bunlar' derdi. Ben de onunla aynı fikirdeyim. Yeni şarkım 'Ya da Boşver' sevenlerin kalplerine bir ömür boyu emanetimdir" diye konuştu.

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