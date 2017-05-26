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İDO'dan Ramazan'a özel kampanya
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İDO'dan Ramazan'a özel kampanya

İDO, körfez geçişinde hafta sonları uyguladığı gidiş-dönüş 70 TL kampanyasını, 3 Temmuz'a kadar her gün uygulayacak.

İDO, körfez geçişinde hafta sonları uyguladığı gidiş-dönüş 70 TL kampanyasını, 3 Temmuz'a kadar her gün uygulayacak.
İDO, birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'a özel kampanya düzenledi. İDO, Marmara Denizi'nin iki yakasında, Eskihisar-Topçular hattında iftar köprüsü kurdu. Ramazan'da iftar sofralarına sevdikleriyle birlikte oturmak isteyenler, İDO ile körfezi gidiş-dönüş 70 TL'ye geçebilecekler.
Misafirlerine her zaman en avantajlı yolculuk deneyimini sunan İDO'nun Şubat ayından bu yana sadece hafta sonları devam eden Eskihisar - Topçular gidiş-dönüş 70 TL kampanyası, tüm Ramazan Ayı boyunca, bayram süresince ve sonrasında devam eden hafta da dahil olmak üzere 3 Temmuz'a kadar her gün uygulanacak. Sadece biletlerini gidiş - dönüş şeklinde alan İDO misafirleri bu kampanyadan yararlanabilecek.
İDO ayrıca, Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem araba vapurlarında, iftarını yolda açacak olan misafirlerine iftarlık da ikram edecek.

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