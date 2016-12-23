23.12.2016 11:08 İdlib'de soğukla mücadele

Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonrasından kuşatma altındaki Halep'ten çıkartılan siviller, şimdi İdlib kırsalında soğuğa karşı mücadele ediyor. Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonrasından kuşatma altındaki Halep'ten çıkartılan siviller, şimdi İdlib kırsalında soğuğa karşı mücadele ediyor.

Türkiye'nin Rusya ve İran ile yürüttüğü yoğun diplomasi sonrasından kuşatma altındaki Doğu Halep'ten çıkartılan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivil halk, İdlib'e göç etmek zorunda kalmıştı. Bombardımandan kaçarak hayatta kalmanın mutluluğu ile göç eden sivil halk şimdi ise Suriye'de dondurucu soğukla karşı karşıya kaldı. Son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışları hayatı da olumsuz şekilde etkiliyor. Halep'ten göç eden ve sayıları 50 bini bulan sivil halktan bazları akrabalarının yanına sığındı bazıları ise İdlib'in Aqrobat kırsalındaki eski çadırlara taşındı. Yeni çadırların henüz tamamlanmaması nedeniyle Lieclikum adındaki derme çatma çadırlarda yaşamaya başlayan sivil halk, şimdi en büyük mücadeleyi soğuğa karşı veriyor. Özellikle çocukların dondurucu soğuğun etkinde kaldığı gözlenirken birçok çocuğun ise ayağında ayakkabı dahi olmadığı görüldü. Yaşları 3 ile 12 arasında değişen binlerce çocuk, dondurucu soğukta üzerlerinde ince bir kazak, ayaklarında ise sadece terlik ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Soğuktan çok etkilendiklerini belirten çocuklar, "Havalar çok soğuk, kar ve yağmur yağıyor. Özellikle geceleri donuyoruz. Sobamız yok. Isınabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştular. Halep'ten göç eden vatandaşlar ise "Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yaptıkları yardımlar için minnettarız. Halep'ten çıktık. Ama havalar çok soğuk ve çocuklar çok üşüyor. Isınabileceğimiz bir sobamız yok. Kar yağdığında çadır başımıza yıkılacaktı" dediler.



YARDIMLAR SÜRÜYOR

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Halepli vatandaşların yardımına ise Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları koştu. Sadakataşı Derneği, İdlib'in Aqrobat kırsalındaki eski çadırlara taşına Haleplileri ziyaret etti. Ailelere gıda ve battaniye yardımında bulunan Sadakataşı Derneği, çocuklara da ayakkabı dağıttı. Tahliyeleri yerinde takip ettiklerini belirten Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Hasbal, "Yaklaşık 50 bini aşkın insan Halep'ten evini yurdunu bırakarak İdlib'e tahliye edildiler. Bunlar burada yeni bir hayat, yeni bir yuva kuruyorlar. İmkanların sağlanması lazım. Biz de Sadakataşı derneği olarak buradaki tahliye edilen insanlara yeni bir çadır kentle yardımlarımızı sağlayacağız. Bugün de burada gıda dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Battaniye dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Temel gıda malzemeleri var. Çocuklar için süt var, ayakkabı var. Bu şekilde devam ediyoruz.

(Mehmet Altunışık / İHA)

