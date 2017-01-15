15.01.2017 14:03 İdlib'de sivillere yönelik hava saldırısı

Suriye'nin İdlib kentinin Ma'ar Mesrin bölgesine rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kentinin Ma'ar Mesrin bölgesine rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esed rejimine ait uçaklar, İdlib kentinin Ma'ar Mesrin bölgesini bombaladı. Olayda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Rus jetlerinin de Ma'aret Misreen bölgesinde bir pazar yerini bombaladığı ifade edilirken, en az 10 sivilin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.



