İdlib'de bombalı saldırı: 5 ölü

Suriye'nin İdlip kentinde insanların bayram alışverişi yaptığı sokakta bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlip kentinde insanların bayram alışverişi yaptığı sokakta bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İdbilib'de insanların bayram alışverişi yaptığı sokakta bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile en yakın hastaneye götürüldü. Ölenlerin çoğunun çarşı güvenlik görevlilerinden oluştuğu kaydedildi.

Patlamaya tanık olan bir esnaf, patlama olduğu zaman ne olduğunu anlayamadıklarını, akşam saatlerinde park halinde bomba yüklü motosikletin patlatıldığını, insanların hayatını kaybettiğini ve dükkanların hasar gördüğünü söyledi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)