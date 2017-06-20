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Nüket Belsan Taşören

İdealim

Hayaller ne güzel değil mi ? Uçsuz bucaksız özgürüz orda... Saç fırçasını kapinca var mı bizden ala popstar? Gazeteye şiir gönderince bizden mahir şair? Yüzyılın manşetlerinde görürüz kendimizi nakşedilmiş heybetli şöhretlerle...
Oysa kusurlarımız var bir de hiç görmek istemediğimiz....Şeytanın gör dediği derler kusur bulmada üstüne yoktur şeytanın... Ya işte ondan kalmış bize yadigar...
Dicle' nin iki ayrı kıyısında yaşayan aşıklar varmış... Mantık ut Tayr ' da geçer bu...
Kız ırmak kenarında oturup bekler, sevdiği her akşam yüzerek ırmağı geçer buluşur sabaha kadar konuşur görüşürlermiş... Bir defasında erkek kıza: Senin gözünün birinde bir beyazlık var... Demiş... Kız:" O leke doğuştandır sakın artık ırmağa girme... İntihar etmek olur bu... Sen aşkın gücüyle yüzme bilmediğin halde geçiyordun her akşam nehri... Şimdi aşkın bitti... Yazık etme kendine... "
Dinlememiş tabi oğlan... Her akşamki gibi geçerim sanmış dalgaları... Fakat su alıp götürmüş... Gören olmamış bir daha...
Öyle değil midir zaten ? Ne kadar söyleseler görebilir miyiz sevdiğimizin kusuru ? Ama bir de göze batmaya başladıysa hatalar , bitmiştir o zaman tolerans, bitmiştir sevgi...

Sosyal demokratlara da ne şirin geliyordur değil mi Kılıçdaroğlu? Yerli Gandhimiz... İngiliz kumaşı giymemek için kendi kumaşını dokuyan bir idealist olmasa bile eski Sümerbankcılardan... O derece yerli ve milli...
Adalet yürüşü falan... Fetöcülere engin hoşgörü ve sempatisi de şirin geliyor mu acaba sevenlerine ? Sürç- i ayak... Cumburlop adaleti yuvarlayışı oynak zeminde... Kıyafeti de Eşofmanlı Şevket Hoca gibi spor da değil ayakkabısı da... Hani başörtüsü yasağında derlerdi ya... Her yerin resmi bir giysisi var diye... Yürüyüşle bağdaşmayan komik halleri istikameti... Belki hepsi... Hepsi sevgiden mütevellit güzel geliyordur bazılarına...
Ama bir gün.... Belki bu seçimde diğerinde veya öbüründe değil...
Yok canım banka müdürü gibi sosyal demokrasi.... Sorumluluktan kaçıp kendi İş ' i ile kavrulan sosyalizm... Olmaz olsun... Gözünde bir beyazlık var hem de kocaman !
Derler mi ? Umut dünyası bu dünya...
Derler mi derler...
İdeallerden realizme...
Nüket Belsan Taşören

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