İdamı geri getirdi

Filipinler Meclisi, idam cezasının yeniden getirilmesi, idamın sadece uyuşturucu kaçakçılarını ve satıcılarına uygulanmasını öngören tasarıyı onadı.

Filipinler Meclisi, idam cezasının yeniden getirilmesi, idamın sadece uyuşturucu kaçakçılarını ve satıcılarına uygulanmasını öngören tasarıyı onadı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, uyuşturucuya savaş açtığını, ülkesinde 1.8 milyon uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve onları katletmekten büyük haz duyacağı ifadelerini kullanmış ve başkanlığı süresince 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Duterte, başkan seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, idam cezasını geri getirmek istediğini ifade etmişti. Filipinler meclisi, idam cezasının yeniden getirilmesi, idamın sadece uyuşturucu kaçakçılarını ve satıcılarına uygulanmasını öngören tasarıyı onadı. 216 evet oyu ile kabul edilen tasarı için 54 hayır ve 1'de çekimser oy kullanıldı.

Meclise sunulan tasarıda ilk başta 21 suç için ölüm cezası planlanmıştı. Fakat daha sonra vatan hainleri, tecavüzcüler, uyuşturucu ile ilgili suçlar ve yağmacılar olmak üzere bu sayı 4'e düşürülmüştü. Yapılan son oylamada idam cezasının sadece uyuşturucu ile ilgili suçları kapsaması kararlaştırıldı.

(Numan Çakmak / İHA)