İdama 'evet', Avrupa Birliği'ne 'hayır'

BETIMAR araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, halkın yüzde 59,86'sı idam cezasının geri gelmesini isterken, yüzde 49.54'ü de 'Avrupa Birliği ile müzakereler devam etmemeli' dedi.

BETIMAR araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, halkın yüzde 59,86'sı idam cezasının geri gelmesini isterken, yüzde 49.54'ü de "Avrupa Birliği ile müzakereler devam etmemeli" dedi.

BETIMAR araştırma ve danışmanlık şirketi, 5-8 Mayıs tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 2100 vatandaşla 12 ilde telefon yöntemiyle yapılan çalışmada, vatandaşa, 'idam geri gelmeli mi?' ve 'Türkiye, Avrupa Birliği müzakerelerine devam etmeli mi?' soruları soruldu. Ankete katılanların yüzde 59,86'sı idam cezasının geri gelmesini isterken, yüzde 49,54 "Avrupa Birliği ile müzakereler yürütülmemeli" dedi.

Öte yandan ankete katılanlara 'Türkiye siyasetinde yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 64,88'ı yeni bir partiye ihtiyaç olmadığını dile getirirken, yüzde 27,21'i yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu belirtti. Türkiye'de bugün seçim olsa kime oy verirdiniz sorusunda ise AK Parti, yüzde 49,50 ile birinci parti, CHP 25,32 ile ikinci parti olurken, MHP yüzde 11,90 ile üçüncü parti oldu.

(İdris Altun / İHA)