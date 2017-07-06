İçtüzük değişiklik metni yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti ile MHP'nin üzerinde anlaştığı TBMM İçtüzük değişikliği teklifi yarın TBMM'ye sunulacak.

AK Parti ile MHP'nin üzerinde anlaştığı TBMM İçtüzük değişikliği teklifi yarın TBMM'ye sunulacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, içtüzük teklifinin 17 madde olarak gerçekleşeceğini söyleyerek, 'Biz milletimizin bize verdiği mesajı, milletimizin bize verdiği talimatı yerine getirmek adına iki siyasi parti grubu olarak gerçekten etkin ve verimli içtüzük yaptığımız kanaatindeyiz. Bu içtüzük hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yollarını daha iyi yapabilmek hem de yasama faaliyetlerinin verimli hale getirmek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını huzuru ortamı içerisinde yaparak, huzur bozucu faaliyetleri engelleyecek bir içtüzük düzenlemesi ortaya çıktı' dedi.

Elitaş, İçtüzük teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi. Milletin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını TBMM'den izleme imkanı bulacaklarını kaydeden Elitaş, ana muhalefet partisi ve muhalefet partisine katkı verme çağrısı yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, içtüzük çalışmasını tamamladıklarını belirterek, '17 maddelik içtüzük içerisinde tam bir mutabakat içinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de imzasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Bu içtüzük çalışmaları sırasında başta 23 ve 24. dönemlerdeki içtüzük uzlaşma komisyonunda üzerinde uzlaşılan konular ve çeşitli dünya ülkelerinin uygulamaları da dikkate alınmak suretiyle ve engin tecrübemizi ve teamüllerimizi dikkate alarak belli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkin, verimli, zaman iktisadını dikkate alan, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde aziz Türk milletinin bizlere verdiği talimat ve irade doğrultusunda Meclis çalışması oluşacağına yürekten inanıyoruz. İçtüzük içerisinde televizyon yayınları hususu da içermiştir' şeklinde konuştu.

Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak'a teşekkür etti.

Her iki parti grup başkanvekili ve milletvekilleri içtüzük teklifini imzaladılar. Elitaş, televizyon yayınları ile ilgili soruya, '24. dönemde uzlaşılmaz denilen konuların yüzde 99'unda anlaştık' yanıtını verirken, Akçay ise maksadın hasıl olduğunu ifade etti.

Meclis çalışmalarına ilişkin olarak de Elitaş, 'Şartlar olduğu takdirde izleyebileceğiz. Artık 24'e kadar çalışma olmayacak. Angarya olmayacağı için 21 öncesi de biter' şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)