Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İçtüzük değişiklik metni yarın TBMM'ye sunulacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İçtüzük değişiklik metni yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti ile MHP'nin üzerinde anlaştığı TBMM İçtüzük değişikliği teklifi yarın TBMM'ye sunulacak.

AK Parti ile MHP'nin üzerinde anlaştığı TBMM İçtüzük değişikliği teklifi yarın TBMM'ye sunulacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, içtüzük teklifinin 17 madde olarak gerçekleşeceğini söyleyerek, 'Biz milletimizin bize verdiği mesajı, milletimizin bize verdiği talimatı yerine getirmek adına iki siyasi parti grubu olarak gerçekten etkin ve verimli içtüzük yaptığımız kanaatindeyiz. Bu içtüzük hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yollarını daha iyi yapabilmek hem de yasama faaliyetlerinin verimli hale getirmek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını huzuru ortamı içerisinde yaparak, huzur bozucu faaliyetleri engelleyecek bir içtüzük düzenlemesi ortaya çıktı' dedi.
Elitaş, İçtüzük teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi. Milletin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını TBMM'den izleme imkanı bulacaklarını kaydeden Elitaş, ana muhalefet partisi ve muhalefet partisine katkı verme çağrısı yaptı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, içtüzük çalışmasını tamamladıklarını belirterek, '17 maddelik içtüzük içerisinde tam bir mutabakat içinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de imzasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Bu içtüzük çalışmaları sırasında başta 23 ve 24. dönemlerdeki içtüzük uzlaşma komisyonunda üzerinde uzlaşılan konular ve çeşitli dünya ülkelerinin uygulamaları da dikkate alınmak suretiyle ve engin tecrübemizi ve teamüllerimizi dikkate alarak belli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkin, verimli, zaman iktisadını dikkate alan, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde aziz Türk milletinin bizlere verdiği talimat ve irade doğrultusunda Meclis çalışması oluşacağına yürekten inanıyoruz. İçtüzük içerisinde televizyon yayınları hususu da içermiştir' şeklinde konuştu.
Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak'a teşekkür etti.
Her iki parti grup başkanvekili ve milletvekilleri içtüzük teklifini imzaladılar. Elitaş, televizyon yayınları ile ilgili soruya, '24. dönemde uzlaşılmaz denilen konuların yüzde 99'unda anlaştık' yanıtını verirken, Akçay ise maksadın hasıl olduğunu ifade etti.
Meclis çalışmalarına ilişkin olarak de Elitaş, 'Şartlar olduğu takdirde izleyebileceğiz. Artık 24'e kadar çalışma olmayacak. Angarya olmayacağı için 21 öncesi de biter' şeklinde konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Motosikletli boğanın boynuz darbesiyle yere çakıldı
Seyyid Salih Geylani dualarla defnedildi
Bunun adı vahşet: 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğini...
Kritik görüşme sona erdi
Hamburg'da G20 protestosuna polis müdahalesi
Asker kardeşleri ölüm ayırdı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Motosikletli boğanın boynuz darbesiyle yere çakıldı
Motosikletli boğanın boynuz darbesiyle yere çakıldı
Seyyid Salih Geylani dualarla defnedildi
Seyyid Salih Geylani dualarla defnedildi
Bunun adı vahşet: 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğini...
Bunun adı vahşet: 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğini...
Kritik görüşme sona erdi
Kritik görüşme sona erdi
Hamburg'da G20 protestosuna polis müdahalesi
Hamburg'da G20 protestosuna polis müdahalesi
Asker kardeşleri ölüm ayırdı
Asker kardeşleri ölüm ayırdı
Süper Loto'da büyük ikramiye Başkent'e çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye Başkent'e çıktı
'Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun'
'Önümüzdeki sezonun sloganı Vefa olsun'
İçtüzük değişiklik metni yarın TBMM'ye sunulacak
İçtüzük değişiklik metni yarın TBMM'ye sunulacak
Kırklareli'nde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Kırklareli'nde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Beşiktaş, şampiyonluğu balo ile kutladı
Beşiktaş, şampiyonluğu balo ile kutladı
TSK'dan teröre bir darbe
TSK'dan teröre bir darbe

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English