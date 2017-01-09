09.01.2017 11:58 İcralık güvercinler tekrar ihalede

İzmir'de, bir banka çalışanının zimmetine geçirdiği iddia edilen 2 milyon TL ile satın aldığı ve bankanın haciz getirdiği 2 bin 389 özel güvercinin satış ihalesine devam edildi. Yarın öğlen 16.00'ya kadar alıcı çıkmazsa güvercinleri banka alacak. İzmir'de, bir banka çalışanının zimmetine geçirdiği iddia edilen 2 milyon TL ile satın aldığı ve bankanın haciz getirdiği 2 bin 389 özel güvercinin satış ihalesine devam edildi. Yarın öğlen 16.00'ya kadar alıcı çıkmazsa güvercinleri banka alacak.



İzmir Bornova'da, çalıştığı bankanın 2 milyon TL'sini zimmetine geçirdiği iddia edilen 37 yaşındaki veznedar Nevzat Ak, tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanmanın ardından, zimmetine geçirdiği parayla alındığı öne sürülen 40 çeşit 2 bin 389 güvercine de banka tarafından haciz işlemi uygulandı. Torbalı İcra Dairesi tarafından 769 bin TL kıymet biçilen güvercinler, Torbalı Kuşçu Osman Çiftliği'nde ihaleye çıkarıldı. Türkiye'de ilk kez güvercinlere haciz getirilirken, Torbalı İcra Dairesi tarafından ihaleye çıkarılan güvercinlere ilk ihalede alıcı çıkmadı. Bugün devam eden ihale, yarın saat 16.00'da sona erecek. Etap etap yapılan ihalede, banka tarafından şimdiye dek 27 güvercin alındı. Eğer ihale sonuna kadar alıcı çıkmazsa tüm güvercinler banka tarafından, alacaklarına mahsuben üzerine alınacak ve satışı gerçekleştirilecek.



İhale yarın da devam ediyor



2,5 aydır kuşlara bakan Torbalı Kuşçu Osman Çiftliği sahibi Osman Beklen, "Bu kuşlarımız icra olarak bize teslim edildi. Bugün ve yarın ihale sürecek ve güvercinler açık artırma ile satılacak. Şu anda alıcı olmadığı için banka cins cins ayırarak güvercinleri almaya karar verdi. Banka aldıkları güvercini satacak ve isteyen kişi istediği cinsten, istediği sayıda güvercini onlardan alabilecek. Eğer başka bir alıcı gelirse onlar da ihaleye katılabilecek" dedi.

