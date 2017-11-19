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İçme suyu borusu patladı
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İçme suyu borusu patladı

Kars'ta içme suyu boru hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı.

Kars'ta içme suyu boru hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı.
Kaleiçi Mahallesi'nde Beylerbeyi Sarayı'nda iş makinesi ile yürütülen çalışmalar sırasında su borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla metrelerce yükseğe fışkıran, su çalışanlara zor anlar yaşattı. Su borularının bir kısmını kestiklerini ifade eden ilgili firma çalışanları, suyun akmasına anlam veremediklerini belirttiler. Firma yetkilileri, hemen belediye yetkilileriyle bağlantı kurdular. Su görevliler gelene kadar akarken, çalışanlar kendi imkanlarıyla suyun restorasyon çalışmaları devam eden Beylerbeyi Sarayı'na dolmasının önüne geçtiler. Bölgeye gelen belediye yetkilileri, geç saatlere kadar süren çalışma sonucunda suyu kesti.
(Işık Çapanoğlu / İHA)
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