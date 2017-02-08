08.02.2017 13:19 İçişleri Bakanlığından trafik güvenliği genelgesi

İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak, daha güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmek için bir dizi önlem aldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak, daha güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmek için bir dizi önlem aldı.

Bakanlıktan yayımlanan genelgede, İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliği, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 06 Şubat 2017 Pazartesi günü başlaması nedeniyle, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir trafik güvenliği endişesi duymaksızın okula göndermelerini ve çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, mülki amirlerin başkanlığında, güvenlik tedbirlerinin görüşüleceği ve tüm tarafların sorumluluklarının tanımlanarak takip edileceği koordinasyon toplantılarının yapılmasına ilişkin olarak talimatlandırıldı.

Yapılacak olan toplantılara, il emniyet ve milli eğitim müdürleri, il jandarma komutanları, yerel yönetim temsilcileri, ilgili diğer kurumların görevlileri, seçilecek öğrenci temsilcileri, servis aracıyla öğrencileri taşınan okul müdürleri ve okul aile birliği ile varsa oda temsilcileri ve bu okullardaki servis aracı şoförlerinin tamamının katılmasının sağlanacağı vurgulandı.

Trafik güvenliğini arttırmak amacına yönelik toplantılarda, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirler geniş şekilde tartışılacağı, okul servis araçlarından yararlanan öğrencilerin dilek, istek ve önerileri alınacağı, paydaşların sorumlulukları belirlenerek, bu konudaki görevleri tanımlanacağı, özellikle okul yönetimleri ile aile birlikleri temsilcilerinin, okul servis araçları ve sürücülerinin denetimi konusundaki sürece dahil olmaları sağlanacağı ifade edildi.

Bu toplantılarda alınacak olan kararların nihai amacının, daha güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmek olduğu vurgulandı.

Söz konusu talimatta mahalli koşullar da dikkate alınarak, taşımacılık yapan taşıtlara GPS takılması ve izlenmesi, çocukların taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelere duyurmak amacıyla sms mesajları gönderilmesi, servis araçları ve şoförlerinin teknik ve yeterlilik yönünden incelenmesi, araçta çocuklara emniyet kemeri kullanımı alışkanlığı kazandırılması, çocuklarımıza trafik güvenliği bilincinin aşılanarak bir yaşam biçimi olmasının benimsenmesi hedeflenmesi konularının görüşülmesinin özellikle vurgulandığı bildirildi.

Ayrıca bu toplantılarda, kabul etmeleri halinde trafik kazası sonucu yaşamlarını engelli olarak sürdürmek durumunda kalan vatandaşların da duygu ve düşüncelerini, yaşadıkları zorlukları paylaşmalarına ve yaşam kalitelerine ilişkin sorunları açıklamalarına olanak sağlanmasının istendiği kaydedildi.



