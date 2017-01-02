Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İçişleri Bakanlığı: 'Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İçişleri Bakanlığı: 'Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü mensubu 141 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü mensubu 141 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Aralık 2016 -2 Ocak 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

26 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 34 kişi ise tutuklandığı ifade edildi.

11 sığınak ve 30 el yapımı patlayıcı imha edildi

Operasyonlar neticesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu (1 biksi, 7 kaleşnikov) olmak üzere 32 adet çeşitli çaplarda silahın ele geçirildiği belirtildi.

Piyasa değeri yaklaşık 36 milyon TL olan uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 25 milyon 350 bin 340 TL olan 5 ton 769 kilogram esrar, 22 kilogram eroin, 16 kilogram afyon, 38 bin 175 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği, ayrıca piyasa değeri 10 milyon 581 bin 588 TL olan 1 milyon 511 bin 316 adet kaçak sigara, 594 litre akaryakıtın ele geçirildiği ve bu kapsamda 390 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 76'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 258 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 52 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 20'sinin tutuklandığı bilgisi verildi.

FETÖ/PDY ve DEAŞ mensubu 141 kişi tutuklandı

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 25'inin tutuklandığı, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; 475 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 116'sının tutuklandığı belirtildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Dalgalarla gelen gençlik
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu
Reina saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Ortaköy saldırısında o da hayatını kaybetti
Ortaköy saldırısında o da hayatını kaybetti
Ortaköy saldırısı ABD ve Avrupa'daki saldırıları hatırlattı
Ortaköy saldırısı ABD ve Avrupa'daki saldırıları hatırlattı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı
Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Dalgalarla gelen gençlik
Dalgalarla gelen gençlik
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
Kart güncelleme kuyruğu
Kart güncelleme kuyruğu
Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Başbakan Yıldırım ile görüştü
Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Başbakan Yıldırım ile görüştü
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti
Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden karanfillerle anıldı
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden karanfillerle anıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English