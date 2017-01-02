02.01.2017 11:13 İçişleri Bakanlığı: 'Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü mensubu 141 kişinin tutuklandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen 274 operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütü mensubu 141 kişinin tutuklandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, 26 Aralık 2016 -2 Ocak 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.



26 terörist etkisiz hale getirildi



Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiği, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 34 kişi ise tutuklandığı ifade edildi.



11 sığınak ve 30 el yapımı patlayıcı imha edildi



Operasyonlar neticesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 780 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu (1 biksi, 7 kaleşnikov) olmak üzere 32 adet çeşitli çaplarda silahın ele geçirildiği belirtildi.



Piyasa değeri yaklaşık 36 milyon TL olan uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi



Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 25 milyon 350 bin 340 TL olan 5 ton 769 kilogram esrar, 22 kilogram eroin, 16 kilogram afyon, 38 bin 175 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kilogram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği, ayrıca piyasa değeri 10 milyon 581 bin 588 TL olan 1 milyon 511 bin 316 adet kaçak sigara, 594 litre akaryakıtın ele geçirildiği ve bu kapsamda 390 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında 76'sı denizlerde olmak üzere 2 bin 258 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 52 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 20'sinin tutuklandığı bilgisi verildi.



FETÖ/PDY ve DEAŞ mensubu 141 kişi tutuklandı



Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 25'inin tutuklandığı, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; 475 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 116'sının tutuklandığı belirtildi.

