İçişleri Bakanlığı: 70 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 26 Haziran- 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 774 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 252 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 269 kişi, ol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.



"ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN BİN 751 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Yapılan operasyonlarda; 548'i terör suçlarından (PKK/KCK 252, DEAŞ 15, FETÖ/PDY 269, sol terör örgütleri 12), 313'ü siber suçlar, 284 planlı asayiş, 606 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda bin 751 kişi gözaltına alındı.



"SON BİR HAFTADA 70 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 20 ilde (Adana, Afyon, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat) 55 şüpheli gözaltına alındı.



"SİBER SUÇLARDAN 39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 364 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 180 kişiden 39'u gözaltına alındı. Ayrıca, toplumu provoke etmek maksadıyla 77 sosyal medya hesabına (23 PKK/KCK, 10 DEAŞ, 16 FETÖ, 19 aşırı sol, 9 devlet büyüklerine hakaret) işlem yapıldı.



"MOTOSİKLET UYGULAMASINDA TOPLAM 6 BİN 255 MOTOSİKLET İLE 935 ŞAHSA YASAL İŞLEM YAPILDI"

Ülke genelindeki emniyet ve asayiş uygulamalarında, dönem içerisinde, genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız olarak kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla yurt genelinde eş zamanlı olarak 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerince 1 Temmuz 2017 günü "Motosiklet Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya 4 bin 281 noktada 27 bin 687 personel katıldı. Toplam 52 bin 806 motosiklet kontrol edilmiş; 133'ü çalıntı, 157'si aranan, 5 bin 724'ü trafikten men edilen ruhsatsız/plakasız toplam 6 bin 255 motosiklet ile 935 şahsa yasal işlem yapıldı, 5 milyon 848 bin 778 TL para cezası uygulandı.

