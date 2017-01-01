01.01.2017 01:56 İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla eksi 25 derecede nöbet tutan askerlerle girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Arif Çetin'le birlikte Şemdinli'nin Derecik beldesi ziyareti sonrası Durak Karakolu'nu ziyaret etti. Bakan Soylu, karakolda eksi 25 derecede nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Arif Çetin'le birlikte Şemdinli'nin Derecik beldesi ziyareti sonrası Durak Karakolu'nu ziyaret etti. Bakan Soylu, karakolda eksi 25 derecede nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı.



Yüksekova-Şemdinli Karayolunu kullanan İçişleri Bakanı Soylu yol üzerinde bulunan ve daha önce saldırıya uğrayan Durak Jandarma Karakolu nizamiyesinde dondurucu soğukta nöbet tutan askerleri ziyaret etti. Askerlerle bir süre sohbet eden Bakan Soylu daha sonra burada görevli güvenlik güçlerine hitaben bir konuşma yaparak yeni yıllarını kutladı. Karanlıkta bir konuşma yapan Soylu, "Bütün arkadaşlarımıza hayırlı seneler, hayırlı yıllar diliyoruz. Allah sizleri muhafaza etsin. Kar, kış, kıyamet demeden memleketimizin huzuru için, asayişi için milletimizin birliği, ülkemizin bekası için burada büyük bir mücadele veriyorsunuz. Bilesiniz ki sadece annelerinizin, babalarınızın değil bütün milletimizin duası sizlerledir. Allah yardımcımız olsun. Bugün memleketimizin en ücra köşesi olan Derecik'e gittik. Derecik'te eğer bugün huzur varsa orada milletimiz huzur içerisindeyse burada yapmış olduğunuz asıl ve milletimizin asaleti içerisinde olduğu bu görev sayesindedir. Bugün eksi 25 derecelerde arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Bugün Fırat Kalkanı operasyonunda evlatlarımız kahraman bir mücadele, bir destan ortaya koyuyorlar. Bu mücadelenin gücü, bu mücadelenin azmi, kararlılığı hep birlikte devam etmektedir. Allah milletimize bizi mahcup etmesin. Öncelikle ailelerinize hayırlı yıllar diliyoruz. Sizlere hayırlı yıllar, hayırlı seneler diliyoruz. Allah sizi muhafaza etsin. Allah sizi korusun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyoruz" dedi.



Ardından beraberindeki heyetle Yüksekova ilçesine geçen Bakan Soylu'nun yarın sabah saatlerinde ilçeye bağlı Irak'a sıfır noktada bulunan Dağlıca köyüne gideceği ve buradaki Dağlıca Taburunu ziyaret edeceği öğrenildi.

