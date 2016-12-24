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İçişleri Bakanı Soylu, Rus büyükelçisi cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu, Rus büyükelçisi cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Bir günlük çalışma ziyareti için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili olarak, 'Çok önemli bilgilere ulaştık' dedi.

Bir günlük çalışma ziyareti için Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili olarak, "Çok önemli bilgilere ulaştık" dedi.

Bakan Soylu Siirt Valiliği girişinde şeref defterini imzaladıktan sonra basın açıklaması yaptı. Andrey Karlov suikasti ile ilgili konuşan bakan Bakan Soylu, "Rusya büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan alçak saldırıya kadar, 7 Haziran seçimlerine kadar süre gelen ve aslında tek bir çizgiyi takip eden aynı yönetmen tarafından sahnelenen bir tiyatronun son perdelerini olduğunu söylemek istiyorum. PKK, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) ve DEAŞ ise sadece bu tiyatronun sahnedeki aktörleridir. Sayın basın mensupları, Suriye ve Irak'taki iç karışıklıkların bize nasıl yansıdığı herkesin malumudur. Yaşananlar insanlık adına utanç verici üzüntü verici ve vicdanların yaralayıcı mahiyettedir. Bu hadiselere doğrudan sınır komşusu olmamız hasebiyle hem ciddi bir göç dalgasına hem de bu karışıklık ve istikrarsızlıktan beslenen örgütlerin zaman zaman ülkemiz içindeki faaliyetlerine ve yaptıklarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Hatta bu eylemle dünyanın çok uzak ülkelerine sirayet etmekte, gözyaşlarına sebep olmaktadır. Açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye'nin Ortadoğu'daki tek ve en büyük hedefi barışın ve istikrarın hakim olmasıdır. Türkiye'nin kötü niyet beslediği tek bir komşusu yoktur. Elbette firik ayrılıklarımız, olaylara farklı bakışlarımız söz konusu olabilir. Meselelerin çözümüne yönelik yaklaşımlarımız da farklı olabilir. Ancak bunun komşularımıza karşı bir art niyet veya kapalı bir kapı olarak yorumlamak asla doğru değil. Bu coğrafyada bizim bizden başka seçeneğimiz yoktur, olamayacaktır. Ülke yönetimleri arasında sorunlar yaşansa bile bu coğrafyanın insanları birbirleriyle gerek ticari gerek insani ilişkileri doğrudan akrabalık ilişkileri kültür, gelenek ve medeniyet birliği vardır. Dolayısıyla bu demogratif ve sosyal yapı yönetim noktasındaki herkese sorumluluk yüklemektedir. İşte Türkiye ve Rusya'da bu sorumluluğun farkında olan Ortadoğu'nun fotoğrafını iyi okuyan iki eski komşu ülkedir. Sayın büyükelçinin uğradığı hain saldırı aslında Ortadoğu'da barışının önüne geçmek isteyen bir zihniyet, ortaya koyduğu karanlık bir senaryonun uzantısıdır. Ancak her iki ülkede bu tuzağı düşmeyecek kadar köklü bir siyasi birikime ve güçlü bir liderliğe sahiptir. Hali hazırda gördüğümüz irade bu yöndedir ve geleceğe de umut vermektedir. Bu vesileyle komşunuz Rusya'ya huzurlarınızda bir kez daha başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Andrey Karlov suikasti ile ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, çok önemli delilere ulaştıklarını belirterek, "Elim terörist eylem sonucu ülkemizin emanetinde olan Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili sizin vasıtanızla kamuoyuna paylaşmak isterim. Andrey Karlov'un bir terör eylemi neticesinde katledilmesi olayının soruşturmasının devam ettiğini ve çok ayrıntılı, çok önemli bilgilere ulaştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Rusya Federasyonu'n gönderdiği görevlilerle birlikte emniyet mensubumuz, savcımız gerekli çalışmaları tüm titizlikle ortaya koyuyor. Şunun altını çizmek isterim ki sorumlu bir işbirliği gerçekleştiriliyor. Gelinen nokta ile ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme yapmam gerek soruşturmanın selameti açısından, gerek soruşturmanın ulaşacağı nokta açısından çok faydalı olmadığını belirtmek isterim; ancak hem ülke için hem ülke dışı tüm bağlantılara ulaşılmaya çalıştığını kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

FETÖ bağlantısı tespit edildi

Öldürülen teröristin FETÖ bağlantısının çok net ortaya çıktığını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bir nokta çok net, teröristin FETÖ ile ilişkisi açık olarak görülüyor. Ve teröristin çocukluğu anından itibaren görev alanı dahil olmak üzere nasıl bir hayat çizgisi ortaya koyduğu çok net ve açıktır. Son bir buçuk yıldaki farklı bağlantılar oluşturma hedefi ve bir takım saptırma hedefi yapılan soruşturmada açık bir şekilde belirlenmektedir. Hedef saptırma konusunda ortaya koymaya çalıştıklarının aslında ne kadar da eğreti durduğu çok nettir. Bu konuda bir şey daha belirtmek isterim; şahsi yetkinlikten ziyade teröristin bir akıl kurgusu sonucu orada olduğu da çok nettir. Bizim görevimiz tüm bu olayları açığa çıkarabilmek, başta Rusya Federasyonu'na, dostumuz olan Rus halkına sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Soruşturmanın ilerleyen sefahatinde emniyet ve yargı bu konuyu detayı ile olgunluğa eriştiğinde sizinle paylaşacaktır".

Bakan Soylu'nun basın açıklamasında Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güner, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardım Yasin Aktay hazır bulundu.
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