İçişleri Bakanı Soylu Nusaybin'de

Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatının düzenlediği referandum toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatının düzenlediği referandum toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti, ilçe girişinde Kaymakam ve Belediye Başkanı Ergün Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Latif Özel karşıladı. İçişleri Bakanı Soylu'ya Vali Mustafa Yaman ile Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı eşlik etti. Referandum toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan'da büyük bir sınava gireceklerini belirterek, "16 Nisan'da milletimizin önüne bir teklifle gidiyoruz. Biz Türkiye'ye güçlü ve bağımsız bir parlamento öngörüyoruz. Bu ülkede istikrarsızlığın önünü açabilecek yapılanmalara izin vermeyen, hızlı karar alabilen bir sistem öngörüyoruz. Muhalefettin elbetteki bir takım ithamları var, birtakım yalan yanlış benzetmeleri var, bunların hiç birisinin doğru olmadığını, hiç birisinin dayanağı olmadığını hala eski Türkiye alışkanlıklarla siyaset yaptığını burada Nusaybin'de bir kez daha ifade etmek istiyorum. İftiralarla ve bu anlayışlarla beraber bir yere varılamayacaklarını bilmeleri gerekir. Bugünkü Başbakanlık Makamı bizim önerdiğimiz sistem Cumhurbaşkanlığı makamıyla birleştirilmiş yürütmeyi ve sorumluğu ve yapılacakları geleceğe ait güçlü bir hale getirilmiş sistemin adıdır" dedi. Nusaybin'deki olaylara değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Nusaybin'in şu anki fotoğrafı bu ülkedeki her vatandaşın gönlünü parçaladı. Bin yıl sonra bile sizin dedelerinizin baba dedelerinizin bıraktığı bir evin virane edilmek istendiği görseniz içiniz harap ve perişan olur. Bilmenizi isterim ki bu toprağın 780 bin metrekaresini her santimetre karesinde yaşayan insan Nusaybin'de o fotoğrafta büyük ıstırap duyuyor. 15 Temmuz'u yaşayalı çok olmadı, 6-7 Ekim'i yaşayalı çok olmadı, 17-25 Aralık'ı yaşayalı çok olmadı. Gezi olayları da çok olmadı. Beraber hatırlıyoruz."

Toplantının ardından AK Parti İlçe Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Soylu, çarşı esnafını da gezerek ayaküstü sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. Bakan Soylu çarşı esnafını dolaştığı sırada bazı esnaflar 'Nusaybin seninle gurur duyuyor' sloganları attı.

(Abdullatif Altunkaynak / İHA)