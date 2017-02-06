06.02.2017 21:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Neşat Soylu vefat etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Neşat Soylu vefat etti.

Sadık ve Mehmet Soylu'nun babaları Hacı Neşat Soylu, bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Hacı Neşat Soylu'nun cenazesi, yarın Fatih Camiinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'da aile kabristanlığına defnedilecek.



ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Bir taziye mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Hakk'a kavuşan amcasına Allah'tan rahmet,Süleyman Soylu'ya ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.



