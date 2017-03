İçişleri Bakanı Soylu: Bizim Suriye politikamız açık ve nettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bizim politikamız açık ve nettir' dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere eşi Hamdiye Soylu ile Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu. Batının mülteciler konusundaki tutumunu eleştiren Soylu, "Eğer bu coğrafyanın ve medeniyetin bir tarifi varsa iyilik tarifidir. Biz sadece birileri gibi söz üzerinden bunu söylüyor değiliz. İşte görüyoruz, 3-5 göçmenin hesabını yapıp 'Aman bizim memleketimize gelmesin' diyenlerin yanında 3,5 milyon mülteciyi bugün bu ülkede öf demeden barındıran, onların her türlü sosyal giderlerini, her türlü sağlığını ve onların her türlü manevi ihtiyacını karşılamaya çalışan bir anlayışın sahipleriyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirenlerin ne kadar yanılgı içerisinde olduklarını gördüklerini belirten Bakan Soylu, 28 bin Suriyelinin döndüğü Cerablus'ta güvenli şekilde yaşadığını söyledi. Bakan Soylu, "Suriyeliler kendi ülkelerinde, kendi topraklarında yaşamak istediler. Türkiye eğer bugün El Bab'da varsa, Münbiç ve Rakka'yı düşünüyorsa sebebi şudur; yerlerinden yurtlarından edilmiş insanları tekrar yerleri ve yurtları ile buluşturma, oranın üzerinden Türkiye'ye terör ihraç etmek isteyenlere de müsaade etmemektir. Politikamız açık ve nettir. Bu politika üzerinden gidiyoruz ve bu politika insanlık politikasıdır" ifadelerinde bulundu.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)