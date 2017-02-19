İçişleri Bakanı Diyarbakır'da 'güvenlik toplantısı' yaptı

Diyarbakır'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 12 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenlendi.

Diyarbakır'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 12 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye'de yeni anayasa için 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi Diyarbakır'da geniş kapsamlı "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı için sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile birlikte Diyarbakır'a geldi. Bir otelde yapılan toplantıya Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van valileri, il jandarma komutanları ile emniyet müdürleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda referandumun terör operasyonlarının devam ettiği Doğu ve Güneydoğu'da huzur ve güven içinde geçmesi için alınması gereken güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu belirtildi.

