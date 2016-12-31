31.12.2016 07:29 İçimizdeki kahramanlar Aydınlılarla buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen vatandaşlardan Yaşar Yaldız, Rukiye Dağ ve İsmet Doğan Aydın halkı ve gençliği ile buluşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen vatandaşlardan Yaşar Yaldız, Rukiye Dağ ve İsmet Doğan Aydın halkı ve gençliği ile buluşuyor.



Bu kapsamda 15 Temmuz Cuma gecesi yapılan darbe girişimi sonrası Türk Milletinin gösterdiği kahramanlık sonucunda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç "Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' Projesini hayata geçirme kararı aldığını açıkladı. Akif Çağatay Kılıç; 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı direnmiş, cansiperane bir şekilde kendilerini kurşunların, tankların, topların önüne atmış, askeri üniforma giymiş darbeci teröristlere karşı kahramanca göğüs germiş, mücadele etmiş, aziz milletimizin kahraman fertlerinin, o gece yaşadıklarını, o an ki duygularını bizzat kendi ağızlarından öncelikle geleceğimizin teminatı gençlerimizle ve halkımızla paylaşması fikrinin doğduğunu dile getirdi.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezinin ev sahipliğini yapacağı ve İsmail Hakkı ÜRÜN moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi 3 Ocak 2017 Salı günü saat 19.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Dr. Hidayet Sayın Tiyatro Salonunda gerçekleşecek.

