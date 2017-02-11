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'İçeride iyi oynamanın verdiği güven Beşiktaş'ı yendik'
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'İçeride iyi oynamanın verdiği güven Beşiktaş'ı yendik'

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, iç sahada iyi oynayan ve iyi puan toplamanın verdiği güven ve enerjiyle birlikte Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardıklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, iç sahada iyi oynayan ve iyi puan toplamanın verdiği güven ve enerjiyle birlikte Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardıklarını söyledi.
Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında sahasında lider Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'da Asbaşkanı Tolga Gül, kendileri açısından zor bir şans olduğunu ancak 2 hafta önce Galatasaray maçını kazanınca, Beşiktaş maçını da kazanma arzusu ile sahaya çıktıklarını belirtti.
Kırmızı-mavili ekibin kendi evinde iyi oynayan bir takım olduğunu ve iyi puanlar topladığını kaydeden Gül, " Şu an ligde evinde en fazla puan toplayan takımlardan bir tanesiyiz. Buna da güvenerek bununda bize vermiş olduğu güven ve enerjiyle iyi bir futbol oyununu sahaya yansıtarak 3 puanın sahibi biz olduk. Beşiktaş içinse, şampiyonluk yolunda da önemli bir kayıp. Bizde biran evvel ligde kalmamızı sağlayacak yeterli puana ulaştıktan sonra yeni bir hedef belirleyeceğiz. Hocamız elindeki kadroda kime şans verirse onlarla oynayacak. Devre arasında kadromuzu güçlendirdik ve genişlettik. Sanıyorum ikinci yarı bizim için iyi geçecek ve ligin sonunda istediğimiz yerde biteceğiz" dedi.
Öte yandan maç sonu kulüp başkanı ve yöneticiler, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetini soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte doyasıya kutladı.
Bu sezon sahasında oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet elde eden kırmızı-mavili ekip, Bursaspor ve Konyaspor beraberliğinin yanı sıra Alanyaspor ve Medipol Başakşehir karşısında mağlubiyet aldı.
(Yasin Erdem / İHA)
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