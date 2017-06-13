İçerde oyuncuları doğum günü partisinde buluştu

İçerde dizisinde canlandırdığı Alyanak karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler, minik oğlu Aksel'in 1. yaş gününü kutladı. Aksel'in doğum günü partisine dizinin Melek'i ünlü oyuncu Bensu Soral'ın yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı.

İçerde dizisinde canlandırdığı Alyanak karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler, minik oğlu Aksel'in 1. yaş gününü kutladı. Aksel'in doğum günü partisine dizinin Melek'i ünlü oyuncu Bensu Soral'ın yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı.

Canlandırdığı Alyanak karakteriyle çıkış yapan Yıldıray Şahinler, eşi Gizem Şahinler ile birlikte çocukları Aksel için doğum günü partisi düzenledi. Sanatçının ailesi ve yakın dostlarının katıldığı parti ünlüler geçidine sahne oldu. Çocuklarının birinci yaş günü partisinde Şahinler Ailesini Bensu Soral ve Cem Davran da yalnız bırakmazken bir süre sonra kapanması beklenen Beyoğlu Sineması sahibi Baha Serter ve reklam dünyasının duayenlerinden Cenk Öztunalı partideki diğer isimler arasındaydı. Ayrıca BJK Penche ekibi de koyu bir BJK taraftarı olan Şahinler ailesini yalnız bırakmadı.

Etiler'de bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisinde Şahinler çifti misafirleri ile özel olarak ilgilendi. Sadece yakın dostların katıldığı partide Cem Davran eşi Hilal Davran ile beraber, Bensu Soral'da sevgilisi Hakan Baş ile birlikte yer aldı.

Ünlü Oyuncu Cem Davran'ın partide Aksel bebek ile kurduğu diyalog ise davetlilerin büyük ilgisini çekti. Zaman zaman ağlayacak olan Aksel bebeği her defasında sakinleştirmeyi başaran Davran, parti boyunca Aksel bebek ile yakından ilgilendi. Aksel bebeğe türlü şakalar yapan Davran, yaptığı esprilerle davetlileri gülme krizine soktu.

