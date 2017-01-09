09.01.2017 13:45 İçerde ekibi böyle kurtarıldı

Çekim için gittikleri Belgrad Ormanı'nda mahsur kalan 'İçerde' dizisi ekibinin, askerler tarafından kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çekim için gittikleri Belgrad Ormanı'nda mahsur kalan "İçerde" dizisi ekibinin, askerler tarafından kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü televizyon dizisi "İçerde" ekibi, çekim yapmak için gittikleri Belgrad Ormanı'nda Cumartesi günü mahsur kalmıştı. Dizi ekibi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Alemdağ Jandarma Komando Taburu tarafından kurtarıldı. Uzun süren uğraşlar sonucunda dizi ekibine ulaşan ekipler, yolu açmayı başardı.



