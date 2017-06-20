İç transferde 2 imza

Kardemir Karabüğkspor, iç transferde sözleşmesi biten Kerim Zengin ve İlhan Depe ile ikişer yıllık sözleşme yeniledi.

Kardemir Karabüğkspor, iç transferde sözleşmesi biten Kerim Zengin ve İlhan Depe ile ikişer yıllık sözleşme yeniledi.

Karabükspor tesislerinde Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün de katıldığı törende Zengin ve Depe, kendilerini ikişer yıl daha kırmızı-mavili formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, "İki oyuncumuz da son iki yılda Karabükspor'a ciddi katkılarda bulunarak iyi hizmet verdiler. Umarız geçtiğimiz yıllardaki başarılarını önümüzdeki 2 yıla da yansıtırlar, yeni sezon bizim için ve futbolcularımız için iyi geçer" dedi.

Futbolculardan Kerim Zengin ise yeniden sözleşme imzaladıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Geçen sene hedeflediğimiz noktadan biraz uzak kaldık. Bu sezonki çalışmalarımızla hedefimiz o çıtayı biraz daha yükseltmek olacak. Herkesin istediği gibi bir sezon geçirip bu camiaya yakışan başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

(Yasin Erdem / İHA)