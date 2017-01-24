İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı

Sporr Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.
Sporr Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Gaziantepspor yönetimiyle görüşen İbrahim Üzülmez'in, karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Gaziantepspor Kulübü yöneticileri tarafından da doğrulanan ayrılık kararı ile ilgili açıklamanın ise kulübün resmi sitesinden yapılması bekleniyor. Öte yandan 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine takımın başına gelen İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı ekip ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Üzülmez, takımın başında çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrılarak, 18 hafta sonunda 11 puanla son sıraya kadar düştü.
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