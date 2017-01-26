İbrahim Tatlıses 'ben de varım' dedi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, referandum için başlatılan akıma uydu ve sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kampanyaya destek veren ünlüler arasında yer aldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, referandum için başlatılan akıma uydu ve sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kampanyaya destek veren ünlüler arasında yer aldı.

Rıdvan Dilmen'in referanduma destek vermek için başlattığı akıma ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Tatlıses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım , sen de var mısın Sibel Can" dedi.

Tatlıses, ünlü sanatçı Sibel Can'a da çağrı da bulunmayı ihmal etmedi.

